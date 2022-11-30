女子在行經路口時，她走在斑馬線上也不斷往右看來車，沒想到還是被1輛休旅車擦撞。

路人已經很注意來車還是被撞！桃園市蘆竹區中正路與忠孝西路路口，日前發生一起擦撞事故，有女子綠燈時走在斑馬線上，也不時往右看著後方要左轉的車輛，沒想到，卻有輛白色休旅車疑似視線遭擋住，未注意斑馬線上狀況，差點就要撞飛女子，好險女子立即閃避躲開，未釀成更大的傷害；網友也罵翻「閃避技能點好點滿」、「還好這個路人沒看手機有看路」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段影片，影片中駕駛行經桃園市蘆竹區中正路與忠孝西路路口停紅燈等待左轉，此時有名穿著綠色衣服的女子走在斑馬線上要走過該路口，該女子也不時往右看，注意後方要左轉車輛，沒想到，有輛白色旅車疑似視線被擋住，也未做出禮讓行人動作，且沒有煞車的情況下要左轉，嚇得女子趕緊停住腳步，右腳也因輕微碰撞到該休旅車，而休旅車發現後趕緊在斑馬線上煞住，所幸未釀更大的傷勢。

影片一出，網友紛紛留言表示「眼睛長哪裡」、「轉彎頭不動一下，下次就是一條命」、「開那麼快幹嘛，心想我走在路上好好的也會被你撞，眼瞎了嗎」、「路人已經很注意來車了，還是被撞」、「轉彎都不看路，不知道轉彎車要禮讓行人嗎？」、「這種角度我就不信沒看到」、「閃避技能點好點滿」、「還好這個路人沒看手機有看路」。

據了解，女子因受到擦撞，導致右腳有擦挫傷，經送醫後已無大礙；警方在現場也對雙方當事人進行酒測，其值皆為零，未有酒駕情況。