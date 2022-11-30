第一保（2852）今年保費持續穩定增加，由於該公司無防疫保單，只有2,000多張的疫苗險，並沒有受到防疫保單理賠之累，目前未到期保單只剩千餘件，第一保表示，該公司今年前三季稅前淨利有6.34億元，其中投資收益3.27億元，核保收益3.07億元。截至11月底為止，營運都維持一定獲利水準。

第一保30日召開法人說明會表示，今年第三季底資金運用金額約為145億元，較去年底141億元，增加約4億元，其中金融機構存款37％，有價證券類之固定收益債券23％、股票19％、受益憑證基金5％、證券化資產1％，國外投資外幣存款5％及不動產約10％。該公司投資在股票金27.29億元，而且全部都是國內股票，另外，有2億多的ETF。資金運用佔資金來源比率為87.30％。

另外，第一保表示，在資本適足率部份，目前為687.25％略低於2021年底的755％，仍居產險業第二高；每股淨值為24.37元，比去年年底24.14元，再上升0.23元。會後受訪時表示，該公司目前疫苗險有效保單仍有1,175件，截至11月底為止，已理賠金額約200多萬元。

第一保表示，該公司於上半年推出「行動投保處理系統」獲經濟部智慧財產局核准新型專利，其用行動投保處理系統，向客戶提供24小時便利線上投保及勘車照上傳服務，不僅提升服務效率，也增加與新世代的互動體驗。