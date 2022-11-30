天母SOGO Diffa異材質拼接連帽羽絨外套，原價9880元、特價4900元，限量10件。（SOGO提供）

天母SOGO 彼得兔阿拉斯可水洗羊毛被，原價1萬2800元，特價2980元，限量30件。（SOGO提供）

新竹Big City遠東巨城周年慶來店禮，12月4日推出阿Mall大型保冷提袋。（遠東巨城提供）

新竹Big City遠東巨城推出女鞋「MINNTONKA」年度最後出清優惠特賣會。（遠東巨城提供）

新光三越台北站前店周年慶，冬季女靴全面特價4折起。（新光三越提供）

新光三越台北站前店周年慶，MATSUMI格紋拼接立領大衣，原價7980元，特價3690元。（新光三越提供）

新光三越台北站前店周年慶，POLAR BEAR男款2合1 GORE-TEX羽絨外套， 原價1萬9800元，特價8800元。（新光三越提供）

百貨最後壓軸周年慶登場，受惠氣溫驟降，禦寒商機起，民眾開始鎖定保暖被、大衣、寢具等相關商品，而戶外口罩解封下，彩妝業績更狂飆，今（30日）開跑的天母SOGO首日業績破2億元，明（1日）登場的新光三越台北站前店，冬被與大衣外套也全面1.5折起。

天母SOGO店今（30日）首日周年慶，剛好遇到氣溫驟降，不少附近居民來搶購保暖被商品。業者表示，受惠口罩將戶外解封、低溫特報兩大利多，彩妝保養、保暖服飾、寢具家電等業種首日業績都看俏﹐較去年均有2位數成長；另國際精品推出滿5000元送500元的超級回饋，許多「懂買」的消費者趁勢入手輕奢精品，吸引主顧客特地前往。

天母SOGO進一步觀察，因氣溫驟降10度，讓保暖概念商品如床寢、被類、除溼機等買氣大增，其中床具業績對比去年同期成長1成，而歐系家電仍是天母地區顧客的首選，洗碗機業績成長5%以上，在家電祭出北區最優回饋17%力抗通膨下，也吸引顧客跨縣市前來選購日系、韓系影音家電等。city’super超市今（30日）業績創歷年新高，成長6%，其中食用油販售近千瓶、黑豆桑醬油破百箱，橄欖油、麝香葡萄、日清油、日本蜜柑都熱賣，另乾燕窩、優格、蜂蜜等健康養生食品，也成長超過20%。

新光三越台北站前店周年慶明（1日）起登場，商品訴求打造「最優惠的周年慶」，看好禦寒商機，冬被到大衣外套全面1.5折起、化妝品推出30萬組特惠爆品，買一送N組，還有成家、尾牙獨享專案加碼回饋，日韓大家電買大送小。獨家再祭出周年慶首4日「點數變現金」活動，於App上扣50點，就可兌換500元電子抵用金，最高可領1000元。

此外，看準大新竹地區的高消費力，新竹Big City遠東巨城購物中周年慶，同樣於明（1日）至12月12日登場，挑戰12天28億元業績，成長3.8％（含SOGO新竹店）。首度推出當日消費累積滿百萬元，贈5萬元家電購物金，首日消費累計50萬元送1萬5000元、累計80萬元送2萬5000元購物金；首4日累計滿額再送精品好禮。

遠東巨城董事長李靜芳表示，巨城的客群多來自南桃園與整個新竹縣市，市場不斷把餅做大，在持續改裝換櫃、快閃櫃加持下客單數也明顯成長，致力推動商品潮流年輕化，已帶動整體業績成長逾12%。