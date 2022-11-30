第2選區無黨施佩妤，獲得1萬6328票，也是全縣最高票。（施佩妤提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議員選舉創下多項紀錄，第3選區候選人施嘉華吊車尾選上，卻和父親第二度涉及賄選，創下投票日前3天被裁定收押，選委會12月2日公告當選名單後，檢方才會提起當選無效之訴，該選區落選頭是蕭文雄；而第2選區施佩妤、第3林小琪、第5劉珊伶、第6蕭妤亘及第8洪子超都是新人拿下當區第一高票。

施嘉華涉及賄選並非第一次，4年前參選議員就和父親涉及賄選，彰化地方法院判決當選無效，施嘉華不服上訴，2019年12月10日台中高等法院駁回上訴，確定施嘉華當選無效後，當年落選頭王國忠遞補成為彰化縣議員，依4年前的流程，前後走了快1年。

這次第3選區，8人參選，最高票是新人參選林小琪，他是即將兩屆任滿和美鎮長阮厚爵的太太，議員尤瑞春轉戰和美鎮長失利，但交棒給代表周君綾，則拿下第2高票，議員賴清美、林宗翰、柯振杯也都順利連任。落選頭蕭文雄則擔任過1屆議員、2屆代表，2018年選戰失利，2022再度捲土重來。

第1選區24人選13人最激烈，溫芝樺拿第1高票連任，頂著高學府碩士、新人參選的許雅琳、楊子賢和黃柏瑜都成功搶進榜單，留學荷蘭的物理博士吳韋達飲恨，但距吊車尾議員白玉如，只差8票，考慮聲請驗票，第1選區也有當選議員的樁腳涉及現金買票，但目前偵辦，未波及候選人。

第2選區無黨施佩妤，獲得1萬6328票，也是全縣最高票，38歲的她擔任鹿港鎮永安里3屆里長，父親是前縣議員施性鍾，這次換跑道，超越藍綠，拿下讓人驚艷的票數。

第5選區民進黨劉珊伶曾是魏明谷「學姊」、立委陳素月國會辦公室主任，也是兩屆將滿埔心鄉長張乘瑜的媳婦。第6選區國民黨籍蕭妤亘是社頭鄉代謝宏志的妻子。

第8選區民進黨洪子超當區第一高票，才24歲，也是最年輕議員當選人 。（洪子超提供／吳敏菁彰化傳真）

第8選區民進黨洪子超才24歲，也是最年輕議員當選人，中國醫藥大學畢業，曾任立委黃秀芳國會助理，返鄉參選，並和楊子賢、藍俊宇、張欣倩、劉珊伶、洪敏騰組民進黨「彰化新芽連線」強調青年清廉，擊出全壘打。