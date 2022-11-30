國內自行車龍頭巨大集團27日邀請旗下贊助的鐵人三項世界冠軍選手布魯門費爾特（Kristian Blummenfelt）、伊登（Gustav Iden）前來台灣，參加12月4日於屏東大鵬灣舉行的LAVA TRI大鵬灣鐵人賽，其中伊登因為戴著彰化「順澤宮」帽子參賽陸續奪冠，因此相當受到寶島粉絲喜愛，特地去接機。

2019年IRONMAN 70.3世界錦標賽，率先衝入終點的伊登，因頭上那頂彰化「順澤宮」帽子，意外讓他在台灣自行車與鐵人三項族群聲名大噪，隨後伊登也騎乘GIANT供鐵人三項選手使用的Trinity車款，在2021年成功衛冕IRONMAN 70.3世界冠軍（2020 年受疫情影響取消），並在2022年更進一步，拿下IRONMAN超級鐵人的世界冠軍。

這次訪台，伊登與布魯門費爾特在27日下午抵達台灣，吸引不少熱情粉絲前往接機，兩人也親切與粉絲簽名、合影，並在抵達下榻的君品酒店後，立刻展開台灣美食之旅，連續兩天品嚐了滷肉飯、牛肉麵、蚵仔煎等台灣小吃，更大膽嘗試了臭豆腐，展現兩人勇於 挑戰的冒險精神。

除了品嘗美食，伊登與布魯門費爾特也前往台北101、永康街、象山等寶島知名景點，並會安排前往彰化順澤宮「還願」，伊登興奮說： 「順澤宮是這趟旅程必去的景點，很感謝神明帶給我這麼多成就，讓我現在有一個非常精彩的生涯，而且大部份的時刻我都帶著神帽，所以很感謝祂帶給我的幸運。」

首次來到台灣的布魯門費爾特表示：「聽伊登講了很多關於台灣的故事，很想來體驗台灣的文化，因為這個賽季還滿長的，想來台灣好好來享受放鬆一 下。」

伊登與布魯門費爾特本次訪台另一看點，就是參加12月4日舉行的Lava大鵬灣鐵人賽，與國內鐵人好手進行切磋，包含同樣由 CADEX贊助的台灣鐵人一哥張團畯，也將出賽爭奪冠軍。已結束正式賽季的伊登與布魯門費爾特將以接力表演賽方式參加，兩人分別擔綱自行車的棒次。