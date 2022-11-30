不少外國人會分享來台生活點滴，對台灣文化差異與衝擊，提出自己的看法。德國正妹Aky采熙日前分享在台灣出車禍的經歷，所提出3點建議中，希望台灣警察能夠多學一些英文，才能讓不會說中文的外國人好好溝通。一名旅居過德國的網友對此不以為然，認為德國人對非德語使用者不友善，「德國人講這種話就是雙標」。

德國正妹Aky采熙在YouTube發布影片分享在台車禍經過，所幸自己傷勢不嚴重，稱讚當天警察及醫護的熱心協助，但也指出台德在車禍處理上的差異，並提出3點建議：第一是目擊車禍的民眾留下來幫忙或協助釐清事發經過；第二是每台車內都須備有醫藥箱，以便發生車禍時緊急醫療；第三則是希望台灣警察英文能力再提升，以便協助其他不會說中文的外國人。

Aky的建議引起PTT網友討論，就有一名曾居住在德國的網友發文表示，以前也覺得外國人來台灣生活不容易，如果多一點會說英文的人就能幫上忙，「但住過德國後，這種想法就完全消失了」，認為其他國家的人說這種話都還好，「德國人講這種話就是雙標」。

該名網友直言，有住過德國的人都應該知道，德國人對於非德語使用者的不友善，去政府機關辦事用英語被無視是常有的事，就算嘗試用德語溝通，還時不時被嗆「這裡是德國，你應該學好德語！」，感受到他們對外國人的不友善，所以聽到台灣警察不會講英文還要被指責，根本被騎到頭上了。

不少網友也大感認同，「出國本來就是要用那個國家的語言」、「出門在外你當地語言不通，出意外就是這樣」、「要不要先要求自己國家的警察講英文」、「歐洲很多國家的人也不講英文，居然要求台灣警察要講英文」、「反客為主，乞丐趕廟公，得了便宜還賣乖」、「可以友善但不能氾濫」。