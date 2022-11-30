新田真劍佑出席「2022迪士尼內容發布會」宣傳《跨界命運》、《黑幕風雲》。（迪士尼提供）

「2022迪士尼內容發布會」今（30日）於新加坡金沙酒店盛大登場，邀請亞太區超過400家媒體出席，展示超過50部院線電影以及將在2023年於串流平台上線的作品內容，日劇部分，《噬亡村》導演片山慎三、男女主角柳樂優彌、吉岡里帆出席，新田真劍佑則一連帶來2部作品《跨界命運》（暫譯）和《黑幕風雲》（暫譯）。

改編自同名漫畫的日劇《噬亡村》導演片山慎三率領男女主角柳樂優彌、吉岡里帆現身，導演笑曝因為要在Disney＋上線向全世界展示自己的作品，覺得不能丟臉，讓他壓力超大，並提及劇中能看到非常多日本的美景，「我們對於場景非常用心，到了很多地方進行拍攝，跑了有300公里之多，努力呈現日本的風光」，也不忘透露「《噬亡村》每一集的結尾都將令觀眾大吃一驚。」柳樂優彌在劇中飾演被發派到陌生村莊的警察，他表示，該劇雖然是驚悚懸疑片，但也是部描繪親情的作品，「將2種不同性質混合在一起，拍攝時我也著重在如何平衡這2個要素」。

另一部由導演大塚隆史、新田真劍佑主演的《跨界命運》，將真人動作和動畫元素結合的突破性呈現方式令這部作品備受關注，該作講述一個努力融入同儕生活的女高中生，與來自另一個世界的男孩相遇並展開一場跨時空的奇幻冒險，而這個男孩將永遠改變她的命運；同樣是新田真劍佑主演的《黑幕風雲》則將於2023年開拍，劇中他首度與田中泯扮演父子。現場被問到演父子的心情，田中泯撇了一眼新田真劍佑說道：「感覺會很困難唷。」新田真劍佑則說「很恐怖」，接著搞笑喊：「這句請不要翻譯！」