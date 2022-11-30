九合一選舉綠營慘敗，北台灣縣市全數淪陷，僅南台灣保住4縣市沒被翻盤，其中僅高雄市長陳其邁贏近24萬票勝幅較大。但市議員方面，民進黨高票落選者眾，包括林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、張惟晴、林武忠、蘇致榮、黃雍琇、韓賜村、洪村銘、巫振興等10人惜敗，甚至在11選區（林園、大寮）發生2人落選的狀況。相較之下，國民黨不僅落選人數較少，在前11個選區中所推人選全上的比例也是5：4，比民進黨佔優。

根據中選會網站所公布的高雄市議員選舉結果，1選區（旗山、美濃、六龜、甲仙等）應選3人，國民黨推1人當選，民進黨推2人僅林富寶當選，林慧欣（14,289票）遭無黨團結聯盟朱信強（15,790票）擠掉。2選區（田寮、茄萣等）應選3席，民進黨推2人全上，國民黨推2人掉1席。

3選區（岡山、橋頭、燕巢等）應選5席，國民黨推3人全上，民進黨推3人僅2人當選，綠營陳慶鴻高票落選（15,741票），輸給藍營陸淑美（16,140票）。4選區（左營、楠梓）應選9席，國民黨推5人全上，民進黨推4人僅3人當選，綠營黃偵琳高票落選（11,480票），輸給藍營陳玫娟（12,005票）。

5選區（大樹、大社、仁武、鳥松）應選5席，民進黨推4人全上，國民黨推2人掉1席，藍營張惟晴（9,051票）不敵綠營黃飛鳳（10,142票）。6選區（鹽埕、鼓山、旗津）應選4席，民進黨、國民黨各推2人全上。

7選區（三民區）應選7席，基進黨張博洋第4高票當選（14,817票），民進黨、國民黨各推4人、也各掉1席，綠營林武忠高票落選（11,379票），輸給藍營曾俊傑（12,389票）。8選區（新興、前金、苓雅）應選5席，民進黨、國民黨各推3人，綠營全上、藍營掉1席。

9選區（鳳山區）應選8席，國民黨推4人全上，民進黨推4人僅3人當選，第一高票為無黨籍黃捷（27,744票），綠營蘇致榮落選（10,718票），輸給藍營鄭安秝（12,563票）。10選區（前鎮、小港）應選8席，民進黨、國民黨各推4人、也各掉1席，綠營黃雍琇高票落選（10,601票），僅輸給自家人黃彥毓（10,826票）225票。

11選區（林園、大寮）應選4席，民進黨、國民黨各推3人，國民黨3人全上，綠營韓賜村（12,918票）、洪村銘（12,246票）高票落選，不敵藍營黃天煌（13,203票）。12選區（平地原住民）國民黨王義雄當選（1,847票），民進黨巫振興落選（1,750票）。

對此市長與市議員選舉結果的反差現象，有身為高雄人的媒體人網友表示：「也有一些小綠，選後要加入民進黨團運作，可以視同民進黨。只是台南屏東都差很近，高雄(市長)差這麼多的原因，真不知道。」