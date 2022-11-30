新北市政府為改善五股交流道周邊交通狀況，12月1日起將在新五路與楓江路口、新北大道與泰林路口實施科技執法。其中新五路、楓江路口的執法項目為闖紅燈、跨越雙白線以及未保持路口淨空；新北大道與泰林路口則針對不禮讓行人、不依標誌指示行駛等違規取締。

五股交流道為新北市新莊、五股、泰山等地區民眾通往國道南來北往的交通樞紐，其周邊的新五路、新北大道等路段更是連接交流道的重要動脈。林口警分局指出，新五路與楓江路口為上五股交流道前重要路口，同時也是台65線出口匝道所在，車流量極大，若發生交通事故，就會使道路交通大打結。

此外，新北大道與泰林路口為新五路與楓江路口的縱深路口，泰林路更是連接新莊與泰山的重要道路，汽機車、公車各種車輛匯集，極易發生事故，因此採用科技設備，全天候執法來遏止違規行為，不僅為會用路人權益，更防制事故發生。

林口分局提醒用路人，舉發開罰的目的是為了能有效防制交通事故發生，請務必確實遵守道路交通管理處罰條例及其他相關規定，以免發生自己或他人的憾事。

依據道路交通管理處罰條例，闖紅燈可處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰；跨越雙白線可處600元以上、900元以下罰鍰；車輛未保持路口淨空，妨礙其他車輛通行，可處駕駛人600元至1200元以下罰鍰；汽車不禮讓行人處1200以上3600以下罰鍰；不依標誌指示行駛處600元以上、1800元以下罰鍰。