美股偏觀望收低，台股30日開低收高，外資匯入擴大買超，國際美元指數狹幅整理，激勵新台幣升勢續強，上演股匯雙漲，終場收在30.902元兌1美元，創逾二個半月新高，升值5分，總成交量15.09億美元。

新台幣同步收月線，累計本月升值1.308元或4.23％，月線終結連五貶。外匯交易員表示，全球金融市場觀望聯準會（Fed）主席鮑爾演說，但美債殖利率續揚，美股科技股走跌，四大指數除道瓊約是持平外，其餘均震盪收黑，但台股因類股輪漲激勵，開低走高，及MSCI調整生效，權值股順勢翻紅，最後上漲169點至14,879點，帶動新台幣延續升勢。

外匯交易員指出，外資匯入並擴大買超台股202億元，支撐新台幣站穩30元價位，接下來市場關注鮑爾的演說內容，預期應是維持12月放緩升息的基調，但升息仍未到結束的時候，尤其即將發布的11月通膨數據，若能跟10月一樣有感下滑，激勵金融市場信心，外資也可望加大匯入及買超台股的力道，新台幣即正式跟31元說拜拜。