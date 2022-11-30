櫃買中心30日表示，針對茂生農經公司（1240）內控重大缺失處以違約金15萬元。

櫃買中心表示，茂生農經公司之重要子公司有使用員工個人帳戶收付公司款項之重大內控缺失情事，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣15萬元。