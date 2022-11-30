茂生農經內控重大缺失 遭處違約金15萬元 19:442022/11/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心30日表示，針對茂生農經公司（1240）內控重大缺失處以違約金15萬元。 櫃買中心表示，茂生農經公司之重要子公司有使用員工個人帳戶收付公司款項之重大內控缺失情事，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣15萬元。 駿熠電未如期申報第三季財報 遭處違約金1萬元 《櫃買市場》駿熠財報未如期 罰違約金1萬元 櫃買特色業績發表 來了 #茂生農經 #櫃買中心 #內控 #處以違約金 #缺失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買中心11、12月加開3場投資人講座 19:222022/11/28 財經 復華中國政策債基金 將終止買賣 04:102022/11/28 證券．權證 櫃買 內部人股權異動法令調整 04:102022/11/28 證券．權證 戰略新板獎勵活動 回響熱烈 04:102022/11/17 證券．權證 今年來已有11檔可持續發展債券上櫃掛牌 11:532022/11/16 財經 今年來已有3檔社會責任債券上櫃掛牌 11:532022/11/16 財經 港建股票面額變更 每股10元變更為2.5元 16:232022/11/21 財經 南俊國際上櫃案 櫃買中心12/5審議 18:162022/11/30 財經 櫃買特色業績發表會 漢科、雙邦、新漢秀業績 10:362022/11/25 財經 鄭寶清批鄭文燦重大施政缺失 桃園社宅嚴重不足 11:462022/11/22 房市新訊 鄭寶清批鄭文燦重大施政缺失 桃園社宅嚴重不足 17:142022/11/20 政治 揪屏東開票過程「3重大缺失」 名嘴批：連亮票都省起來 22:262022/11/29 政治 FH中國政策債將自12/26終止櫃檯買賣 15:232022/11/23 財經 竹市長政見會 藍白轟市政缺失 04:102022/11/17 地方新聞 正基 12/1開放融資券交易 19:442022/11/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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