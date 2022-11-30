嘉義縣衛生局今舉辦〈不分異同，為愛篩檢〉記者會，表示已在全縣設28處多元篩檢服務點。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣衛生局今舉辦〈不分異同，為愛篩檢〉記者會，表示已在全縣設28處多元篩檢服務點。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

響應2022世界愛滋日，嘉義縣衛生局今舉辦〈不分異同，為愛篩檢〉記者會，表示已在全縣設28處多元篩檢服務點，提供抽血、試劑進行愛滋篩檢，民眾可以到據點由醫療人員採檢，也可使用自動服務機購買篩檢試劑或上網購買自行在家篩檢，提供快速、便利及安全友善篩檢環境，讓有疑慮民眾及早發現、治療，守護自己及伴侶健康。

根據疾病管制署資料，至2022年10月止，全台愛滋病感染者通報累計達4萬3144人，嘉縣通報愛滋感染累計492人，其中15至34歲感染者共291人，占59％為首要族群，其次是35歲至44歲族群，感染原因以「不安全性行為」為主，顯示愛滋感染者年輕化及落實安全性行為的重要性。

另愛滋新感染人數自2018年起連續4年持續下降，聯合國愛滋病規畫署(UNAIDS)以2030年消除愛滋為目標，訂定防治指標，包括95％感染者知道自己感染，95％感染者服用藥物，95％服藥者病毒量測不到，以達到95-95-95目標，而嘉縣目前已達90-97-95目標，97％感染者都有服藥，顯示愛滋防治成效佳。

由於第1個95％尚有約10％愛滋感染者不知自己已感染，衛生局共設置28處多元篩檢服務點，含衛生局所、藥局、諸羅部屋及醫院，提供快速、便利及安全友善篩檢環境，共同邁向零感染、零歧視、零死亡三零目標前進。

衛生局長趙紋華呼籲，性行為期間應全程使用保險套，有效保護自己與伴侶，降低感染風險，若持續暴露有感染風險行為者建議每3至6個月篩檢1次，為自己健康把關，另嘉縣健康服務中心「諸羅部屋」每周四至周六下午1點半至晚上9點半開館，提供假日及夜間愛滋諮詢篩檢，歡迎善加利用。