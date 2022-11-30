樂天桃猿投手陳禹勳今年完成「百中繼、百救援」里程碑，成為中職史上第一人，繼2014年再拿下中繼王，他特別邀請WZ老闆徐豪鴻擔任頒獎人，感謝他從自己默默無名時就贊助他。

陳禹勳今年以26次中繼成功拿下中繼王，他感謝教練團信任、隊友在身後為他守下每一分，「是你們襯托中繼投手的價值。」他也在頒獎典禮上分享一個小故事，自己在17歲就讀強恕中學高三時，有次前往體育用品店看上一只手套，原本要結帳老闆認出他來後，說要直接把手套送他。

但當時陳禹勳已經決定要動刀，但老闆仍說沒關係，等到他復出後再幫他使用手套就好，後來直到就讀台北體院二年級時復出，他就一直使用WZ的手套至今。

陳禹勳說：「其實當下我有點嚇到，不知道有這種交易，自己那時已經要開刀沒辦法幫他打廣告，後來有教練也有建議我要不要換品牌，但我也用習慣了，人家在我還沒成名時就贊助我，這個老闆真的很好。」