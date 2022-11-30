大陸前領導人江澤民罹患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救後回天乏術，於今（30）日12時13分在上海逝世，享年96歲。事實上，白血病普遍被稱做血癌，急性骨髓性白血病更有「最難纏血癌」的稱號，台灣癌症基金會曾指出，如出現臉色蒼白、發燒等症，應盡速就醫治療，即使確診為急性骨髓性白血病，積極治療仍有一線生機。

台大醫院血液科主治醫師侯信安曾表示，白血病可依癌化血球的成熟程度及源頭，分成慢性、急性、骨髓性及淋巴性4類。而急性骨髓性白血病常見的症狀有：「莫名發燒、容易瘀青、骨頭疼痛、容易疲倦」，常與老化、感冒混淆，發病後，大量癌細胞會隨著血液循環到全身，對健康衝擊劇烈，且病程發展快速，多數患者確診時已有生命危險。

急性骨髓性白血病的致病因子為「造血器官基因突變」，後天因素影響居多，例如受過化療，或是曾暴露於放射線中，不過也有很多患者查無原因。知名病友有歌手高凌風、畫家幾米等人。

然而，急性骨髓性白血病並非無藥可醫，侯信安指出，針對不同狀況的病人都可能有相應的標靶藥物；尤其是高齡或具有共病的急性骨髓性白血病病友，可透過健保給付的標靶新藥治療，緩解病況、延長存活時間，甚至有獲得移植的機會。不過，因化療通常強效、高劑量又密集，年長者或有併發症的患者往往難以承受，存活時間不到半年，是治療上最大的瓶頸。