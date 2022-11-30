男子陳柏諺10月13日徒手勒斃馬來西亞籍蔡姓女大生，士林地院下午5時許召開羈押庭，陳當庭痛哭稱，承認掐死蔡女，否認有殺人的意圖，當天還帶了西瓜要去一起吃，不料發生爭執，想要掐脖子，抱枕蓋眼，嚇嚇蔡女而已，不料她沒有任何掙扎，不知道過了多久「她就這樣死掉了」。

陳柏諺否認故意殺害蔡女，並稱自己常唸本願經迴向給死者，願代替蔡女當家屬的兒子。(李文正攝)

陳當庭表示，自己交往很多女友，都不曾施暴，就連前一任的林女，讓他覺得很低潮，只有買止痛藥，實際上也不敢去做。10月初，兩人真心相愛，他知道蔡女去練舞，還送西瓜去給她吃，又陪同蔡女外拍，保護她的安全，絕對沒有殺害她的想法。

法官詢問陳掐斃蔡女的過程，12日下午4點多，蔡女、陳男先後進入租屋處，凌晨2點多為了9萬9999匯款發生爭執。陳男聲稱，兩人已經同居，未來蔡女要用錢，可以直接向他要，將來更大的套房，需要支付押金和仲介費，希望蔡女可以歸還一點錢，但蔡女拒絕，陳男才以單手掐斃蔡女。

陳更稱，在看守所的期間不斷的反省，一直唸大悲咒、地藏王菩薩本願經，迴向給蔡女，希望蔡父、蔡母、蔡弟身體健康，不要悲傷，出獄後會努力唸書考上建築師、土木工程師，「蔡家人丟失了一個女兒，以後我可以當他們兒子，把對方父母當自己父母扶養，若他們願意，也可以冥婚，雖然別人會笑我，但真的是我內心的想法」。

陳不斷強調自己失手，可能是他在工地當主任，身高165公分、66公斤，蔡女160公分、38公斤，兩人體型相差太大，瞬間掐頸導致窒息，當他拿開抱枕看時，蔡女已經臉色發紫，雙手則放在旁邊沒有掙扎，沒有任何跡象才會失手錯殺。

陳表示，羈押看守所想了很多，覺得孝順父母，未來要入監服刑，希望能想陪爸媽過年，自己會盡孝道絕對不會逃亡，希望法院能讓他交保。法官詢問陳是否要主張精神障礙，確定陳並沒有要主張，並表示會依法進行修復式司法，考量殺人重罪，陳供述反覆，裁定羈押，人犯還押看守所。

30歲陳男在犯案前，不僅在網路上搜尋殺人詞彙，手機內存有大量的性愛照片，蔡女告訴閨蜜，陳男是「足控」、「戀足癖」，考慮是不是與其交往，不料，陳男以贊助蔡女自創品牌，匯款後又反悔，想要討回部分款項遭拒，因而在蔡女位在士林大東路的租屋處痛下殺手。