福興溫泉區，是全國第1個溫泉造鎮計畫，該區面積近56公頃。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府開發埔里福興溫泉區，安置易地遷建的仁愛鄉廬山溫泉業者，廬山業者「能高溫泉會館」看準疫後商機，預計投資3億元興建地下1樓、地上4樓飯店，11月29日初步通過都市設計審查會議，可望成為第1家取得旅館建照，而遷建福興溫泉區的業者。

埔里鎮位於台灣地理中心點，四面環山，海拔約380至700公尺，縣府在該鎮北側打造福興溫泉區，是全國第1個溫泉造鎮計畫，該區面積近56公頃，除規劃旅館區、商店街及大型旅館區外，並設置有壘球場、親水公園、遊客中心等公共設施，也有4口泉質符合溫泉法標準、每日出水量可達2600噸溫泉水的溫泉井。

福興溫泉區專案讓售廬山溫泉區業者的43筆土地，早已全數售出。南投縣長林明溱在埔里福興溫泉區舉行新書發表會上，開心宣布好消息說：「廬山的能高溫泉會館11月29日通過都市設計審查會議，可望成為福興溫泉區第1家取得建照的旅館業者。」

縣府建設處指出，4家業者29日送交都市設計審查會議，其中基地約630坪的「能高溫泉會館」初步通過審查，將發出第1張旅館建照；另外1家基地約200坪的店鋪也通過審查，將興建1層樓的賣場販售茶葉。

能高溫泉會館業者指出，即使現在建材飆漲、央行升息，仍看準疫後商機，預計投資3億元，興建地下1樓、地上4樓建物，1樓規畫溫泉池、兒童戲水池及泡腳池，2樓以上共設置39間客房，希望能儘速進駐，帶動福興溫泉區商機。