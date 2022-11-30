金大建築系老師李俊凱（左）平常教學非常認真，經常與學生分享各種競賽經驗及專業知識。（圖／金大提供）

國立金門大學建築學系師生再獲大獎！該系李俊凱老師以作品「閩南金門大隱於市」榮獲2021-2022國際環藝創新設計作品大賽（華鼎獎）的最高等級「金鑽獎」，是台灣唯一獲獎者，再度將金門建築躍登於國際舞台，消息傳來，全校師生同賀。

金大校長陳建民指出，建築系理論與實務並重，在師生共同努力下近來屢獲國內外大獎，獲各界高度肯定。李俊凱老師具備多年的設計經驗，平常教學非常認真，且鼓勵學生透過參加各類競賽和觀摩等方式，以提升專業能力和視野，並經常指導學生分享各種競賽經驗及專業知識。

陳建民也說，華鼎獎設計大賽是中國建築裝飾設計領域最權威的年度大賽評選，此次李俊凱老師榮獲國外大獎的肯定，不僅是他多年的努力成果，同時也足以證明金大長年來的辦學績效。

「閩南金門大隱於市」主體木構架是穿斗式的棟架，既是對於傳統建築結構美感的欣賞，也是對生活使用的思考。（圖／金大提供）

金大建築系主任張旭福指出，金門具有豐富的人文與自然生態，李俊凱老師此次的獲獎作品，是獨有且少見關於閩南傳統建築的思考與論述的設計實踐，位於閩南金門山外一落四櫸頭的閩南傳統建築，從生活的情感再現和家族的價值傳承，來安排閩南傳統建築的使用、動線和構造。該作品不僅傳承著閩南傳統建築的聚落風貌與建築美感，從建築整體風貌到室內所有使用動線、空間佈局與使用細節出發，將閩南傳統建築類型設計往上提升，具有學術理論與實務的很高價值。

「閩南金門大隱於市」承載古老物件的情感價值，以展示的再現方式保存及傳承給下一代。（圖／金大提供）

獲獎的李俊凱老師則說，參賽的「閩南金門大隱於市」在規劃階段，就進行生活使用、格局、動線、水電、空調、裝修、照明、展示、軟裝、遮陽等各領域的總整合規劃。作品主體木構架是穿斗式的棟架，既是對於傳統建築結構美感的欣賞，也是對生活使用的思考。龍邊的大房將展示家族古老物件，古床和展示櫃，將承載古老物件的情感價值，以展示的再現方式保存及傳承給下一代。穿鬥式的棟架下方可將木板依使用需求拆卸，使龍邊大房展示區與大廳有著舒適的參觀動線。

金大表示，建築系培育學生「做中學、學中做」、「畢業即具備百分百就業能力」，以提升專業能力與競爭力，歡迎對建築和設計領域有興趣的全國青年學子，加入金大實現人生理想。