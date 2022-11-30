九合一選舉落幕，民進黨不僅雙北全敗，就連基隆市、桃園市、新竹市也全面失守。胸腔重症名醫蘇一峰表示，這次選戰他沒有含淚投票，因為後來發現民進黨這個缺點，最會監督別人， 自己卻不容得一點監督，甚至腐敗的速度，還比國民黨還誇張很多；他坦言，很多像他這樣的深綠選民，有一種被騙的感覺。

蘇一峰今(30日)在政論節目《新聞大白話》中表示，以前他們會支持民進黨，是因為民進黨要推動民主進步、推動社會進步，但後來卻發現民進黨最會做事，是在野的時候，看它很用力在監督中央，就相信選民進黨一定是對的，當初看不到這個缺點，也就是民進黨最會監督別人， 自己卻不容得一點監督。更沒想到的是， 民進黨執政之後，尤其是總統蔡英文，腐敗的速度，真的比國民黨還誇張很多。

蘇一峰坦言，很多像他這樣的深綠選民，不管有沒有被出征，心中已經有一種被騙的感覺，也看出民進黨很會選舉，但是不會執政。

當被問到這次選戰是否有含淚投民進黨？蘇一峰回應表示，這次他沒有含淚投票，這次選戰，他甚至拜託身邊的親朋好友不要再投民進黨了，也看到很多親朋好友，如果是挺綠的，這次是真的有點投不下去。至於民進黨這次選戰的票為何快速萎縮？就是因為有些淺綠、中間的支持者，都不想要出來投票，藉此表達他們的憤怒。

蘇一峰呼籲，國民黨其實也要趕快爭取這些票，要表現出自己的優點，要愈來愈好，選票才有機會移動過去；而不是短暫吸納這些仇恨值，因這些仇恨值可能的票，並不會長久。他也認為，很多民眾覺得應該要政黨輪替，比如民進黨做這麼多年，卻弄了很多黑箱，都不讓大家質疑。