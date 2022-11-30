教育部認定國語日報社屬政府捐助的財團法人，但最高法院今天判決教育部敗訴。對此，教育部終身教育司長李毓娟表示，由於才收到判決，必須跟長官報告，再與委任律師討論後，才能決定後續怎麼處理。

教育部2017年認定國語日報社屬政府捐助財團法人，要求1個月內召開董事會修正章程、辦理董事改選，國語日報不服行政院訴願決定，提行政訴訟。

台北高等行政法院認定國語日報成立時，財產來自政府比例不到一半，非政府捐助的財團法人，判撤銷訴願決定及原處分。教育部不服又提起上訴，但最高行政法院今天駁回確定。

對於這項判決，李毓娟表示，目前尚未決定後續要怎麼處理，要跟長官及委任律師討論後才決定。

國語日報代理董事長孫慶國表示，感謝司法公正審判，國語日報不是在為政治服務，而是要為兒童教育而努力。未來，國語日報將改變及轉型，更符合兒童的需求，同時也會走向數位化，以在媒體市場更有競爭力。