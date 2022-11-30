今天是民進黨九合一大選慘敗後第一個中常會，也是民進黨前主席黃信介（信介仙）逝世23週年；民進黨團總召柯建銘今在臉書透露，監察院長陳菊今親自捧了一束鮮花，來了辦公室，兩人相對而笑。當然也聊了選後局勢，大挫敗的民進黨需大徹大悟，大團結，才有再起的機會。

柯建銘還分享陳菊的遺憾，他說，陳菊認為，監察院長需退出政黨，退出一輩子摯愛、為傲的民進黨籍，造化何其弄人，心中無奈痛苦萬般，「就任後她告訴我：『從此與黨的同志暫時分離，只能在旁關心、憂心、不能助選，連麥克風主持都不行，這是她最痛苦、無奈的遺憾』」。

柯建銘今在臉書發文，「敗選後，前輩來，一束鮮花」；昨天下午菊姐來電，堅持要來看他，他說萬萬不可，他走過去即可。菊姐說句要到他辦公室佛堂禮佛，就這樣帶了一束鮮花來。

柯建銘指出，菊姐說，過幾天即將帶三名監察院人權委員出國，參加國際人權會議，想與他盤整未來立法院人權法案可能立法的方向，如何與國際人權法案比較、接軌。

他說，「其實我了解菊姐的貼心，不是禮佛、人權法案」，重點是「那束鮮花，她擔心我沮喪」，「非借花獻佛，是借花鼓勵...」。

他還說，選後隔天，陳菊傳給他簡訊，「老柯，辛苦了，請再加油！你不會孤單。菊姐」；他也回了：「菊姐請放心，打不倒老柯的！」

他認為，陳菊是德位相配，維護人權、民主的監察院院長，但有遺憾，菊姐在1979年12月10日國際人權日，美麗島事件後逃過唯一死刑，判12年入獄，關了6年2個月，出獄後仍繼續為民主打拼，豈止是南霸天而已；「最難過的是」2020年7月17日監委同意權，前晚民進黨黨團夜宿立法院，當天國民黨拂曉出擊，民進黨用調虎離山之計才讓菊姐進入議場。

他說，當時國民黨佔據議場，推倒發言台，又阻礙投票，民進黨立法院黨團同仁集體合作對抗，在武場中完成投票。國民黨之後又提出釋憲說違法違憲，終於在8月1日產生監察史上首位民進黨提名的監察院長。

柯建銘指出，陳菊與蘇貞昌是現今「政壇唯二」他敬重的民主前輩。有老驥伏櫪的承擔與憂心。兩人一輩子就是台灣民主發展的苦難史，映出艱難、坎坷影像，也是他年輕時追逐黨外演講會的對象。演講氣勢、口才，扣人心弦，台下頻頻鼓掌、叫好，是他的亢奮。

他說，「歷史何其有幸，繞了一圈」，居然可以跟兩人同事、共事、共同打拼至今。

他說，今天是信介仙，逝世23週年，又是蔡英文總統辭黨主席後，由陳其邁代理黨主席的第一天，提出敗選檢討小組，由鄭文燦市長擔任召集人。在常會靜肅的氣氛中，冷靜地通過唯一的提案。每一個常委都知道未來的機會點在哪裡。

他說，「通過後，其邁發言後，我接著發言」，1999年11月30日，他陪陳前總統在新竹科學園區智邦科技，發表科技政策，突然有人遞了張紙條給陳前總統，陳前總統當即臉色凝重，發表會草草結束，馬上致電慰問信介仙家屬。」

他說，「敗選後的中常會，相信信介仙在天之靈也會告訴我們，團結、再團結」。

他也提到，民進黨2008年也走過大挫敗，只剩27席立委，包羞忍恥、檢討敗選、又捲土重來，2016重返執政。常會後，常委們帶著沈重、沈默的決心離開民進黨中央，迎戰未來每個戰場。

他說，相信菊姐回國後會看到，「中壯世代扛責的世代合作」，這束鮮花將迎於機場國門，送給「永遠的大姐大」。