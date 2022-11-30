中共前領導人江澤民去世，大陸委員會今（30）日回應，我方已注意到江澤民病逝的消息，並對其家屬致意。對於中共歷任領導人的作為，歷史自有評價。江澤民任內，兩岸雖進行對話與交往，但北京當局持續以武力威脅臺灣民主制度發展及對外交往，並在我鄰近海域發射飛彈、釀成臺海危機，引發兩岸情勢動盪不安及國際批評。

陸委會強調，我政府維護臺海和平穩定的政策一貫，呼籲中共當局鑑往知來，放棄以軍事恫嚇、武力遂行目的之思維行徑，尊重臺灣人民，共同以和平方式務實處理分歧。陸委會亦將對中國大陸情勢的可能影響及發展保持關注。