國光生（4142）30日表示，與韓國第一大眼藥廠SCD攜手，用於黃斑部病變注射新藥Eylea的首個生物相似藥，成功提前完成製程開發，並通過日、加、美、韓等合作藥廠查廠，初估年底有超過1億元的階段里程碑金進帳，為營運獲利再添大補丸。

國光生表示，SCD生物相似藥三期臨床試驗已完成，進度超前，預計最快將在2023年第4季於日本領證，2024年在韓國上市，2025年可望獲美國藥證；而SCD保證產量無虞，目前也買了5台設備機放在國光生專廠專用，根據協議，取得美國藥證後，初期保證最低採購量是年產至少80萬劑，未來加計歐盟等國際市場，最大產能可達240萬劑，力拚全球市佔率達15％。

SCD該生物相似藥的開發，是由永昕進行前段原料藥生產，國光生執行後段製程，充填、無菌包裝，也帶動國光翻轉過去一條龍的產線思維，未來將提供多樣化、客製化服務，切入高單價生物製劑CDMO市場。

營運大見轉機的國光生，今年前十月營收19.38億元，年增40.7％，已創下年度新高紀錄，前三季EPS0.54元，也賺贏去年全年。

國光是SCD進軍生物相似藥市場的生產夥伴，雙方簽訂合約合作生產生物相似藥，從製程開發到產品上市依階段支付製程開發費用，預計今年全年度可認列的簽約及里程碑金約在1.5億到2億元間，第3季已認列約3,000萬元，其餘預計在第4季認列，貢獻營收將超過億元，幾乎是純利，對獲利將有不錯貢獻。

國光生指出，眼科黃斑部病變用藥對無菌及安全性的規格極高，與SCD合作開發過程中，國光提供客製化服務，克服製程開發門檻，完成技術升級；而透過與SCD合作經驗，國光生也翻轉過去一條龍的服務模式，提供分段、小量、多樣化的客製化服務，不僅可有效提升產線設備利用率，貢獻營收，也能降低單一產品因合作開發期程過長帶來的風險，讓公司的營運成長更穩健，未來將提供多樣化、客製化服務，切入高單價生物製劑CDMO市場。

另外，國光生接受日本住友製藥（Sumitomo Pharm）委託共同開發、生產新型疫苗，預計明年進入臨床試驗。