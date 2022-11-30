新北市三重區一名6旬季姓婦人疑似長期遭范姓丈夫家暴，昨（29）日又再度被酒醉的丈夫辱罵，一時失控遂持菜刀猛刺范男頸部及胸口，導致范男倒臥血泊身亡，季婦犯後自行報警自首；檢警今日對范男遺體進行相驗，季婦也由警方隨案帶往殯儀館進行相驗，整個過程均十分平靜，檢方初步研判致命傷為頸部，至於范男確切身中多少刀，仍待解剖後釐清。

回顧案情，季女與72歲的范姓丈夫同住在新北市三重區重陽路二段附近，兩人賦閒在家，仰賴另住他處的子女提供孝親費維生，但范男長期酗酒且對季女施暴，逼得季女不定時前往新竹縣的親友家居住，但還是會再返回新北三重的家中，維持新竹縣、新北市兩地往返的生活模式。

29日深夜雙方再度發生爭吵，范男打罵季女後酒醉入睡，季女不堪長期遭施暴，30日凌晨便失去理智的拿起利刃朝丈夫猛刺好幾刀，行兇後約1小時發現自己鑄下大錯，隨即報警自首；警方獲報後趕抵現場，發現范男已死亡，包含胸口、肩胛骨以及頭部等處皆有多處刀傷，訊後將季女依殺人罪嫌移送地檢。

據《三立新聞網》報導，新北地檢署檢察官今（30）日下午4時許，會同法醫、三重分局以及新北市警局鑑識中心前往台北市立第二殯儀館，針對范男遺體進行相驗，初步研判范男身中多刀，其中致命傷位於頸部，遺體將暫時冰存，擇期進行解剖，以釐清范男確切身中多少刀。

而季女也在警方戒護下，抵達殯儀館接受檢察官訊問，於警詢時，態度均顯得十分平靜且相當配合，知無不答。