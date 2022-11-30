蜂蜜是許多人家中必備的調味料，不只能夠帶來甜味，和多種餐飲也有良好的搭配效果。一位網友近日發現，在美式賣場好市多購買的龍眼蜜居然長螞蟻，由於過去買阿根廷花蜜都沒有這種現象，加上傳聞螞蟻不吃純蜜，讓她相當好奇自己買的到底是不是純蜜。對此，有內行人指出，其實螞蟻吃蜂蜜的原因只是有水分摻入，跟是不是純蜜沒有關係。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「不是說，純蜂蜜螞蟻是不敢碰的嗎？怎麼螞蟻出現了？」透露自己以前都是買阿根廷的花蜜，不過因為價格漲得太貴，所以改買台灣的龍眼蜜。

原PO提到，過去的阿根廷花蜜標榜100%純蜂蜜，也從來沒有螞蟻造訪過，如今龍眼蜜長螞蟻，因為沒有標榜純蜂蜜，沒有廣告不實的問題，但也讓他好奇「所以龍眼蜜是純的嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「誰說純蜂蜜螞蟻不吃？誰說？誰說？誰說？」、「這種說法是錯的，螞蟻超愛吃蜂蜜好嗎」、「聽說拔成年獅子的鬃毛你禿頭的頭髮就會長回來了」；另外有內行人吐露蜂蜜不長螞蟻的原因，「純蜂蜜濃度很高，沒什麼水分，螞蟻不愛；除非有受潮，水分跑進去螞蟻就會出現了」、「純蜂蜜螞蟻是真的不喜歡，但是在開開關關多次，瓶口的蜂蜜又沒擦乾淨，在吸收水氣後，就會變成吸引螞蟻喜歡的味道了」。