香港一名59歲吉他老師兼游泳教練李廷川，1983年參加電視節目《歡樂今宵》主辦的歌唱比賽，當年打敗現在已是歌王的張學友，但他沒有往演藝圈發展，選擇當一般人偶爾彈吉他和唱歌就好；豈料，李廷川驚傳對女友的13歲親妹妹下手，2017年被逮捕，全案經5年調查，他昨（29日）承認非禮和非法性交等4項指控，目前仍被羈押等候判刑。

因打敗過張學友而小有名氣的吉他老師李廷川，2017年被提告非禮未成年，案情指出，他2010年透過女友認識她的13歲親妹妹，原本是為了教她彈吉他和游泳，卻日久生情，對女友妹上下其手，還發生性行為；李廷川也同時被逮捕，一度不認罪，在被捕至今5年，昨日終於承認一切變態行徑。

不過，李廷川也表示，他對女友妹是真的產生感情，也有成為情侶，還請律師代求情，敘述他計畫等女友妹長大後結婚；目前法官下令李廷川還得被羈押至12月14日判刑，但依非禮和非法性交等4項罪名，不免繼續面臨牢獄之災。

李廷川在1983年參加當紅節目《歡樂今宵》舉辦的歌唱比賽，曾遇到當年僅22歲的張學友，他以〈誓言〉與張學友〈遲早是一對〉對決，最後得分44比38獲勝，6分之差打敗張學友；之後李廷川雖然沒踏入演藝圈，但也經常被問及此事，他只開心地說，「在人生經歷中算是有個記錄」。