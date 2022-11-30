桃園市私立大華高中舉辦骨牌比賽。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市私立大華高中部設有台加2＋1課程。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市私立大華高中國中部水域探索課程。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市私立大華高中小學部也有戶外探索課程。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區私立大華高中創校至今已有60年歷史，今舉辦第17屆董事長交接典禮，由原董事長方海龍交棒給新任董事長蘇景進，傳承教育薪傳使命。校方也提到，期勉學生新學年能以「數位創新、跨域共好」為增能目標，應用創客精神豐富學習歷程。

大華高中本屆董事會改選，由知名企業家、大華校友會長楊海宏、台灣電子商務先驅張天立、醫師陳德皓、聯華食品苗豐全、帷享科技任育嫺、中原大學教授李珀、教育界出身的陳桂花、吳德業及蘇景進當選，其中蘇景進榮膺第17屆董事長。

方海龍與老校長方志平為大華高中共同創辦人，方自2011年回任董事長至今已11年多，決定交棒給能者，承續教育薪傳使命，他在任期間新建宿舍大樓、增設小學部與幼兒園，幫助大華成長。他也表示，日後雖不在董事會，但身為創辦人的歷史責任，對大華的關愛絕不減少。

今交接典禮中，由大華中學部校長張佩瑜及小學部校長林瑞錫代表學校致贈方海龍感謝狀及紀念品，大華高中教師群更親手寫張大卡片，表達對大華大家長的感激與不捨，而大華高中家長會長黃興國也執印信監交，由方海龍正式交棒給蘇景進。

校方提到，蘇景進曾任法務部明陽中學、國立楊梅高中、六和高中及有得雙語中小學等校校長，並擔任有得實驗教育機構計畫創辦人、中華明日閱讀實驗機構顧問、聘任督學、大學助理教授等，教育資歷完整經驗豐富，辦學績效優良。

蘇景進表示，感謝方海龍多年來的付出，期望與大華高中全體董事及學校同仁共同努力，以愛與專業、優質教學與有效學習，擘劃大華成為一所K-12完整學制，兼顧傳承與創新專業及國際視野的住宿型學園。

校方也說，後疫情時代到來，教學模式改變，師生突破傳統教室教學的限制，提升學習的彈性和即時性，樂見化危機為轉機的翻轉創新。大華培養學生從知識面提升能力素養，以課程深化延展多元活動，在課程及活動中培養競爭力，另台加2＋1課程的開設，更增加學生選擇國際教育機會，期許大華孩子能多元展能。

校方期許學生在新學年能以「數位創新、跨域共好」為增能目標，應用創客精神「學會學習、自主學習、愛學習」，豐富學習歷程。今年特色課程以莎士比亞英文戲劇《暴風雨》、各領域公開觀課以及各科豐富教學成果多元展現，學生也把握機會在舞台上展現多元才能，令家長與教師相當欣慰。