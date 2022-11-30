英國薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根於2021年誕下寶貝女兒莉莉貝（Lilibet），曾因全名涉及黛妃(Diana)及已故女王伊麗莎白二世的小名(Lilibet)引發爭議，傳言當時女王得知後非常詫異和不爽。如今即將出版的新書《伊麗莎白:親密畫像》(Elizabeth: An Intimate Portrait)還原了真實情況。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)27日報導，女王奉獻一生維持國家形象，工作上接手的文件都以Elizabeth R簽字，但私底下綽號Lilibet是家人表達愛的另一種方式，由其父、國王喬治六世所取，甚至連夫婿菲利普親王也這麼稱呼她；至於脫英夫妻哈利、梅根當時將女兒取作莉莉貝，藉全名莉莉．黛安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor）同時向兩位家人，女王與黛妃表達最深的致意，遭外界質疑「根本沒資格」。

即將於下個月出版的新書《伊麗莎白:親密畫像》由王室專家布蘭德雷思(Gyles Brandreth)執筆，內容提及已故女王與哈梅夫婦之間的微妙關係。儘管一些王室成員對莉莉貝這個稱呼感到「困惑、冒犯」，因為已經是女王的專屬，只有她身邊最親近的人可以使用。不過布蘭德雷思表示，其實當時女王得知後反應相當友善和慈祥，還說「我聽說他們(哈莉梅根)幫她取名莉莉貝，很漂亮也很適合…」

此外，除了女王與孫子、媳婦的情誼，該書還提及女王在結縭73年摯愛菲利普親王逝世後如何面對傷痛。一名管家透露，「她讓自己忙碌，轉移注意力」，也是因為這樣，去年秋天一度傳出身體微恙，醫師特別叮嚀女王放輕鬆。