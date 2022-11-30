女騎士行經校園旁道路時，頭上的大王椰子樹枯葉掉落，卻砸斷電纜線，她經過時眼前突閃紅光嚇翻。

日前有有騎士在行經南投縣南投市南崗國中旁的大庄路時，才剛經過校門口，突然眼前閃一片「紅色火光」，嚇得她尖叫聲不斷，並且也趕緊減慢速度行駛，經了解後，原來是有顆大王椰子樹枯葉掉落，砸到電纜線導致脫落，也讓一旁的變電箱爆炸，而附近的民宅與學校也受到斷電的影響，所幸在台電人員搶修下，4小時後恢復電力。

一名女子在臉書社團「南投人聊天室」發文，並上傳1段影片，影片中有位機車騎士行經南崗國中旁大庄路上，沒想到剛經過該國中校門附近，眼前突然冒出一陣紅光，便聽到轟然巨響，嚇得騎士驚聲連連，並趕緊減速慢行，她往右一看發現有條電纜線垂掛到地面，周邊民宅與學校也突然斷電。

原PO也表示，親妹妹剛經過南崗國中時「驚險一瞬間」，突然眼前爆炸閃出火光，疑似還看到高壓電線掉落，她也稱還好有燒香有保佑，也請路過的民眾小心留意。

影片一出，網友紛紛留言表示「好恐怖」、「好可怕」、「騎過去忽然爆出火光真的會被嚇到」、「這打到不是開玩笑的捏」、「恐怖！還好你晚了幾秒」、「大庄村好像那時停電了」、「這太危險，該電源纜線地下化了」。

據了解，原來是南崗國中旁的大王椰子樹枯葉掉落，不慎將電纜線打落，導致變電箱爆炸，所幸，未波及騎士與附近路過民眾，而台電人員也在4小時後搶修完成，讓附近民宅與學校逐漸復電。