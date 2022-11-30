侯友宜今出席首場公開謝票行程。（王揚傑攝）

侯友宜今出席首場公開謝票行程。（王揚傑攝）

侯友宜今出席首場公開謝票行程。（王揚傑攝）

侯友宜今出席首場公開謝票行程。（王揚傑攝）

侯友宜逐一與支持者合影。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜以115萬票高票連任，歷經高強度的競選活動後，勝選隔天立刻回歸市政工作，今（30日）晚出席首場謝票行程，參與大文山地區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）「以民為天」感恩茶會，並逐一與支持者合影留念，中途侯友宜有段時間突然眼神放空、表情木然，似露出疲態，但拍照時他又立即恢復笑容，在和所有支持者都合影後離開。

侯友宜今與連任的第八選區議員劉哲彰、陳儀君及新科議員黃心華一同參與感恩茶會，侯友宜上台時先向大家深深鞠躬，感謝所有支持者的肯定。他致詞時說，人生最重要不是職位、是定位，要不分族群、你我，好好打拚、做事情，感謝大文山地區市民好朋友的支持，給我滿滿感動及力量，我會繼續努力，不管是軌道建設還是永續環境，都會為繼續為大文山地區的好山好水而努力。

侯友宜表示，不管外面風雨再大，最重要是大家團結在一起，為這塊土地而共同打拚，今天來到這裡，最主要就是感恩大家，一路以來的支持，有些沒辦法一一致意的市民朋友，請多原諒，未來如果市長有做不好的地方，也請給他多指導。

隨後主辦單位安排侯友宜與大家合影留念，由於人數太多，故採分區分批上台，中途侯友宜在等候換人合照時，似露出倦容，一時之間面無表情、眼神空洞，但等大家都站定位後，他又立刻展開笑容，在與所有人都合影後離開會場。