美國國家氣象局（National Weather Service）表示，至少20個龍捲風今天襲擊美國南部，造成電力中斷和房屋受損，呼籲民眾尋求避難。

法新社報導，氣象局稱，龍捲風襲擊密西西比州、路易斯安那州和阿拉巴馬州，造成道路損壞、樹木倒落、房屋屋頂被掀翻。

氣象局今天發布的一項警報，將一個席捲阿拉巴馬州的龍捲風描述為會「威脅生命」。

警報中說：「龍捲風在夜間極難看出和確認。不要等著看到或聽到龍捲風。現在就躲起來！」

氣象局稱，阿拉巴馬州和密西西比州部分地區在今天早晨6點之前都要慎防龍捲風。

該局預測，阿拉巴馬州受影響的一些郡可能降下「25美分硬幣」到「棒球尺寸」大小不等的冰雹。

11月第一週，一系列強大龍捲風襲擊美國南部的奧克拉荷馬州、德州和阿肯色州，造成1人死亡。

龍捲風在美國很常見，且往往造成破壞，位在大平原（Great Plains）的堪薩斯州、奧克拉荷馬州和德州受到的打擊最大。

去年12月，數十個毀滅性龍捲風連夜席捲美國5個州，在肯塔基州造成至少79人死亡，田納西州、阿肯色州、密蘇里州和伊利諾州也有人遇難。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111130