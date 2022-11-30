今年轉戰富邦悍將的王勝偉，用成績證明自己身手依舊，拿下「東山再起獎」，今天他特別邀請高中教練高克武為自己頒獎，看到教練從他身前走過讓他差點哭出來，「還好有ㄐㄧㄣ住。」

由於中信兄弟新人輩出，王勝偉出賽空間受到壓縮，去年季後他自請不要將他擺在60人名單內，最終轉戰富邦，今年全季共在游擊出賽95場，敲出96支安打，打擊率2成98，拿下東山再起獎。

王勝偉在台上致詞時說道：「首先感謝富邦球團給我機會去展現自己，今天才能站在這裡領東山再起獎。」並提到，自己經歷高峰走過低谷，依然秉持堅定的初衷，「我深信高峰永遠屬於勇於攀登者，榮譽永遠屬於執著奮鬥者，飽受拚命之苦的人，才能真正悟出獲獎的機會。」

王勝偉認為，行動是成功之母，好的狀態好的成績不能只是空想，實踐行動就會離理想更接近。他感謝富邦全體團隊，取得這分殊榮不容易，「我想跟認識我的人和我認識的人共享，我ㄧ直還在努力的路上也請你們繼續鼓勵支持我。」最後他不忘提醒，「最最後很重要大家記得追蹤我的IG 。」

從高中才真正接觸正規棒球訓練，王勝偉坦言，當時受到教練特別嚴格的要求，自己無法理解，「直到今天我又重新站起來了，才真的了解到教練的用意。」他表示，看到高克武願意來替自己頒獎十分開心，「雖然教練嘴巴上說你幹嘛邀請我，他可能想要有一些威嚴，但我相信他應該是很開心的。」