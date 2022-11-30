為協助業者掌握新南向商機，經濟部昨啟動解除疫情管制後的首發經貿團，國際貿易局長江文若親率「新南向智慧產業經貿訪問團」，首站前進馬來西亞舉行貿易洽談會。首日共吸引52家買主，洽談超過180場，促成商機上看1500萬美元。

「新南向智慧產業經貿訪問團」鎖定「智慧產業」、「冷鏈物流」及「智慧交通」等3大產業，此行聚焦馬來西亞、泰國及越南市場，主要任務為疫後搶單、拚出口。29日結束馬國行程後，30日續飛往泰國。

馬來西亞政府推出「國家工業4.0政策」、「2030年共享繁榮新願景」等政策，致力於數位轉型、數位化基礎建設。在冷鏈物流產業方面，馬國政府提出物流及貿易便利化藍圖，從食品加工到支援供應鏈等冷鏈相關產業正蓬勃發展，吸引業者大規模投入。貿易局表示，我國具有資通訊產業優勢，此時正是搶攻當地智慧產業市場的最佳時機。

同期間，外貿協會辦理的「臺灣糕餅節」活動，也在吉隆坡伊勢丹商場熱鬧登場，江文若也前往推廣鳳梨酥、太陽餅、麻糬與米餅等台灣美食。