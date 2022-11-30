本屆世足卡達改寫「史上最弱地主」的難堪紀錄，3戰全敗之後退場，幸虧有踢進1球，但也被球迷挖苦「2200億美元買1顆進球」。同時在國際足總FIFA的嚴格限制之下，卡達也難以取得強力傭兵。

卡達國民是世上最富裕的一群人，成為卡達人的好處很多，免費教育、免費醫療、住房補助、水電全免，大學畢業即保證就業，小孩有外籍保母照顧，這是許多外國人努力半世也打拚不到的生活。

外媒《金融時報》指出，卡達男子手球隊在亞錦賽5度摘金，世錦賽銀牌，全隊超過三分之二是外地來的傭兵。2004年卡達同樣拿出令人垂涎的公民權，試圖延攬3位巴西足球員入籍，全數遭到FIFA否決。FIFA的本意是希望足球能在卡達基層生根。

本屆世足的卡達隊只有3人是在成年後歸化，其餘是在本地出生的外籍人士，或是幼年從外地跟隨雙親定居卡達，包括前鋒猛將阿里（Almoez Ali）。阿里出生於蘇丹，幼年移民到卡達加入阿斯拜爾訓練中心，獲得國際仲裁庭認可為卡達球員。打進本屆唯一進球的前鋒蒙塔里（Mohammed Muntari）則是出生於非洲國家迦納的歸化球員。

卡達願意花錢走上正途，投入大量資源在國家阿斯拜爾訓練中心培養菁英運動員，主力項目即是足球。2019年卡達在亞洲盃決賽3比1踢下日本，以地主身分捧走冠軍。只是卡達這次在足球最大舞台慘遭修理，顯然他們還需要更多時間來追趕歐洲和南美的一流球隊。