由卓越雜誌主辦的「2022卓越保險評比」結果出爐，今年共評選出12家保險業者，其中富士達保經以良好的企業形象從眾多保經業者中脫穎而出，三度獲「最佳保險經紀人獎」，並由富士達保經董事長特助廖英翔拿下「卓越個人菁英獎」。儘管疫情對全球經濟造成巨大影響，富士達仍憑藉優良的公司體質與經營理念嶄露頭角。

富士達保經為了徹底發揮保險經紀人的通路優勢，透過「富士達AI機器人」智能秘書系統，將所有公司行政、教育訓練、商品分析等功能全部數位化，打造不受時間地點限制的「行動辦公室」。系統也不斷優化精進，開創各項新功能，加以提升業務員的工作效率與客戶服務品質。即便面對不穩定的疫情及經濟情勢，業務員仍能透過數位化作業，從客戶的需求出發，找出最合適的商品保險規劃，實現風險轉移的價值。

富士達保經董事長廖學茂表示，踏入保險業三十多年來，從基層業務員做到高層經營管理，非常了解每位業務員在經營保險事業上的辛勞與需求，因此在創立富士達時就決心以保險公司的規格來經營。富士達無論是在業務制度、教育訓練、智能系統、競賽獎勵到內勤支援從不懈怠，一直以「永續發展」為目標去制定經營策略，更設計出「CEO培育鑫專案」、「ODP創業鑫專案」及「1000大企業人才招募專案」三大徵才專案，透過高額財補及全方位的教育訓練，讓任何對保險事業有熱忱的人，都能透過專案快速銜接，在富士達發光發熱、挑戰高薪人生。

富士達保經成立邁入第16年，作為保經業的模範，多年來以優質的服務與完善的經運模式，為客戶量身打造合適的保險方案，透過有溫度的服務及最專業的保險規劃，幫助每個人做好風險控管，對保險價值的堅持與把關。優質的經營也年年獲指標性大獎的肯定，包含八度蟬聯「國家品牌玉山獎」、五度蟬聯「華人公益金傳獎」、十度榮獲「保險信望愛獎」，今年更第三度蟬聯卓越保險評比「最佳保險經紀人獎」。未來富士達也將持續秉持積極創新、誠摯服務的精神，為客戶做好每一份保單規劃，樹立業界優質標竿。