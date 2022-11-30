第一金控舉辦法說會，第一金控副總經理李淑玲、第一銀行副總經理蔡淑慧指出，看待明年景氣仍定調穩定增長，尤其過去低迷的產業，可擺脫疫情陰霾，再創佳績。其中，經過今年的高成長後，明年存款、放款目標分別為4％、5％，皆較預估的台灣經濟成長率還要高。

股利發放上，李淑玲、蔡淑慧指出，由於其他權益未受股債市影響，仍為正數，配發現金股利沒問題，初步規劃維持六成的現金股利配發率，但因一銀為國內系統性重要銀行D-SIBs，因此發放的股票股利、現金股利比例還要精算，將搭配整體資本需求、放款成長率等因素綜合考量。增資進度上，目前規劃明年金控、銀行無增資規劃，但人壽有幾億元的增資規劃。

法人分析，以第一金2021年每股稅後盈餘（EPS）1.52元，今年發放現金股利1元、股票股利0.2元來看，由於第一金今年累計前十月稅後盈餘年增率0.5％，已超過去年同期累積獲利，每股稅後盈餘（EPS）達1.34元，明年發放股利有機會維持或超越今年發放的水準。