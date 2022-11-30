據央視新聞報導，今天（11月30日）中共中央總書記、大陸國家主席習近平在人民大會堂和寮國人民革命黨中央總書記、國家主席通倫舉行會談時，主動通報江澤民的死訊。

習近平首先表示，江澤民因病搶救無效於今日在上海逝世。江澤民是中國黨、軍隊和各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，中國共產黨第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。中共沈痛悼念江澤民，將化悲痛為力量，按照中共二十大的部署，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

通倫對江澤民逝世表示沈痛哀悼。他表示，這是中國黨和人民的巨大損失，寮國黨和人民感同身受。江澤民擔任黨和國家主要領導人期間，帶領中國人民取得了重要發展成就，為中國特色社會主義事業作出了重要貢獻。

通倫表示，江澤民是寮國黨和人民的親密朋友，2000年訪問寮國時提出了「16字方針」，為寮中關係發展發揮了重要引領作用。寮國黨、政府和人民將同中國同志一道，不斷把中寮友好事業推向前進。