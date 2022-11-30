12月將有不少新制上路，因應疫情趨緩，明(1日)起戶外活動取消全程佩戴口罩規定，室內則包括唱歌、運動、進行談話性質工作，也開放免戴口罩，同時取消宴席不得逐桌敬酒敬茶的規定。而針對疫情所產生的紓困需求，前民進黨桃園市議員王浩宇昨(29日)也在臉書發文，希望政府再發一次振興券，幫助因為疫情而導致生計受到衝擊的勞工們。行政院長蘇貞昌今(30日)未正面回應，僅說會研擬照顧受疫情衝擊的弱勢民眾。

王浩宇昨(29日)在臉書發文提到，希望政府能夠再發一次振興券，「對疫情期間虧損企業，再補助穩定就業勞工一定金額防疫補償」，他也希望能夠全面放寬防疫限制，「針對紓困貸款勞工，再給予一次性現金補償」。

此文一出引發熱議：「是啊，補貼房租似乎沒啥用」、「或許對之前倒閉的餐飲業給低利率，還款年限長的貸款，讓他們東山再起也是可以」、「支持！尤其是疫情受影響的族群」；但也有人說「花的錢誰來發？」、「不要再用紓困了，非常不公平！我朋友生意非常好，連續2年紓困，父子共拿12萬紓困金！每個人發一萬現金比較公平」。

對此，蘇貞昌受訪時並未正面回應，僅表示：「當然對於受到疫情衝擊的相關需要，更多扶助的弱勢民眾，政府會就財政負擔各方面來研擬，希望能夠照顧到更好」。

細數過去政府發放消費券的紀錄，2009年因為金融海嘯影響之下，馬英九政府發放每人3,600元的「振興經濟消費券」；2020年因為疫情影響，蔡英文政府發放「振興三倍券」，每人可用1,000元現金領取價值3,000元額度的三倍券，但被批評僅實拿2,000元；2021年9月則發放了「振興五倍券」，不再須付現金領取，共計5000元的額度。