隆順輪彰化外海傾斜，船長棄船４人獲救、３人待救。（圖／民眾提供）

一艘蓋亞那籍「隆順號」貨輪，30日上午在彰化風場海域航道，因海象不佳主機故障發生傾斜意外！海巡署中部分署立即通報台中海巡隊派員馳援，因船身已傾斜20度，船長決定棄船逃命；卻因海流過大，海巡艦艇無法靠近接駁，經出動空勤直升機救起4人，仍有3人在船上留守等待拖船救援。

「隆順輪」彰化芳苑外海傾斜，船長棄船逃生， 4人獲救、3人待援。

海巡署中部分署指出，30日上午9時30獲報，指總噸位486噸級的「隆順輪」在彰化芳苑外海15浬處海域發生傾斜，緊急通報海巡署中部機動海巡隊「金門艦」及「台北艦」馳援，空勤總隊也出動黑鷹直升機從清泉崗基地及嘉義出發，全面投入救援工作。

空中勤務總隊第二大隊、第三隊，今天接獲通報於彰化縣芳苑外海「隆順號」貨輪故障進水傾斜船員受困，派遣 UH-60M 黑鷹直升機吊起一名船員。(空勤總隊提供)

中部分署表示，隆順輪船上包括船長等7人，全是中國籍，船長最終決定棄船逃命，台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天下午2時55分吊起1名船員進艙；下午4時19分由空勤第四隊黑鷹直升機成功吊掛起第2名船員，4時43分吊掛起第3名船員，52分成功救起第4名船員，返回嘉義水上機場，船上仍有船長等3人留守，並以船上抽水機以副機間歇供電排水，正等待從高雄港出發的拖船救援。

海巡署說，今天下午5時40分海巡署第四岸巡隊司法組1車2人抵達嘉義第四空軍聯隊，並於6時25分進入嘉義第四空軍聯隊，確認3名船員身份無誤後，航港局中部航務中心已請船代儘速聯繫船東派船救援及安排後續代理妥善處理船員安置。

中部航務中心指出，目前該輪已恢復發電機運作，持續進行船艙內積水抽除，目前尚無沉沒風險，刻由船東尋找高雄拖帶業者中，晚上8時於雲林外海持續向南漂流，由海巡署艦艇持續戒護中。 經海巡署初步調查，隆順輪裝載8只貨櫃，其中3只空櫃，存油為柴油4噸，上一港口為高雄港預計前往韓國釜山。

7名船員皆已接種過三劑新冠肺炎疫苗，均無發燒及呼吸道症狀。航港局中部航務中心要求該輪關閉油閥，並已發布航船布告周知其他船舶注意，同時請彰化航道VTS協助廣播避免來往船舶碰撞。