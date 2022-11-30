市場普遍預期美國通膨率要回落至3％以下仍需一段時間，投信法人指出，在租約保障、價格延後反映等因素支撐下，REITs在通膨高漲甚至是停滯性通膨等情境下，所受影響相對輕微。根據統計，美國REITs營業淨利成長率連二季達8％以上，成長率明顯優於其他產業，力抗通膨黑天鵝。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，預估美國REITs 2023年獲利成長率達7.5％，仍在歷史平均之上，亦優於其他產業，其中成長動能較佳的是旅館、工業、特殊、住宅；在評價面上，目前美國REITs評價仍在偏低位置，未來一年本益比下跌至15.9倍，處在歷史低檔，配合企業高現金流與穩健性將吸引資金。

整體而言，通膨雖還在高檔，但明年第一季下滑後，聯準會對抗通膨心態將轉回推升經濟，放鬆後的資金回補力道將大力推升明年股市，操作上可選擇長週期下高成長以及高股利的績優企業。