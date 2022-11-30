伴隨大陸對於疫情採取清零政策，導致經濟增速放緩，不少大陸市場的內資外溢至亞洲其他國家投資，如新加坡、日本等地區，加上今年第三季英國智庫Z/Yen集團發佈的最新國際金融中心指數顯示，新加坡超越香港成為亞洲第一、全球第三，世界排名僅次於紐約和倫敦，為新加坡房地產吸納不少外資目光，推助房市走俏，也有益於REITs的收益空間增長。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，新加坡政府持續提供REITs完善的發展體制，包含資產以合理價格、提高效率性的交易機制，根據統計至去年底，REITs佔新加坡交易所的市值比重高達13％，高過於澳洲、美國、英國、加拿大、日本、法國、馬來西亞、香港等地區。

隨著新加坡的經濟與商務活動復甦、觀光消費力道抬頭，地產與物業的空置率持續走低，亦可帶動新加坡REITs的物業租金上揚，有助抵銷國際市場物價上漲的壓力，可望降低通膨環境對新加坡REITs的影響，相對推升REITs的股利空間。根據估計，明年新加坡REITs股利率有機會提高到6％，以收益資產來說相對具有吸引力。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金聚焦在高成長性的REITs為主軸，產業主力聚焦於商辦、零售、物流工業等領域，多為實體房地產資產，具備相對穩定的平均租期、平均承租率，也蘊含租金持續上調空間，加上新加坡REITs有機會投資國際資產，透過投資組合中納入新加坡REITs，兼顧國際化及多元化資產的資產配置，相對能掌握高股利率、低營運與低財務風險的投資價值，建議投資人可以採取定期定額、分批布局方式參與新加坡REITs的長線投資契機。