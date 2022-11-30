九合一大選結果出爐，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布即刻辭去黨主席職務，並在臉書上發表了敗選檢討的聲明。而高雄市長陳其邁30日代理黨主席，並稱已責成桃園市長鄭文燦為「2022敗選檢討小組」召集人。對此，前立委郭正亮今（30）日就表示，「這份檢討裡面，側翼網軍的事情還沒解決，那講白了這就是黑函嘛，這個政府就是不敢光明正大，這實在太下流低級了」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，民進黨每次大敗之後都會寫出一個敗選檢討報告，那個報告寫得好不好，通常取決於最高領導人是不是會「罪己詔」，如果連自我檢討都沒有，那這種檢討報告都會變成技術性的報告。郭正亮更坦言，「這次選舉很簡單的分析，最後大家都會認為最大的戰犯就是蔡英文」。

郭正亮更猛轟，「這份檢討裡面，側翼網軍的事情還沒解決，還叫民主政治嗎？如果他們都不是用真名，到處貼哏圖，都不願意暴露身份，那我講白了這就是黑函嘛，這個政府就是不敢光明正大，這實在太下流低級了，後來才衍生出一堆亂七八糟的事情」。郭正亮更形容，「整個政府變成蟑螂窩欸，這種讓民主政治沈淪的事，要不要痛加檢討，這才是問題的實質，當蔡英文不願意點破最核心的問題的時候，大家回去也都只會寫一些技術報告，輕描淡寫的帶過」。

最後郭正亮也提醒，「如果這樣搞就會造成立委的席次再進一步流失。所以這個檢討報告，就是不痛不癢的報告，因為她自己沒有下罪己詔，沒有率先說哪些地方要改進，這還有什麼好反省的，網軍的大本營就英系啊」。