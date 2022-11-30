本次台南市議員選舉中，民進黨取得28席，成為議會最大黨，民進黨團今天傍晚成立第4屆黨團，並從即日起至12月5日中午12點接受正副議長參選登記。台南市長黃偉哲今也列席會議，他表示，在黨團自主原則下，期許新黨團就正副議長改選與包括議長郭信良等在內的無黨籍議員及各黨派協商，務求圓滿和諧。

會中，市議員李宗翰推舉出新任黨團總召人選，黨團成員一致通過林志展擔任總召、副召集人陳秋宏、幹事長蔡筱薇。黨團新任總召林志展表示，新民意賦予民進黨「議會最大黨」的重責大任，就是期許民進黨主導議會改革、發揮監督力量，增進市民福祉，，對於新任正副議長的產生，民進黨有責無旁貸的義務，透過黨團自主的民主程序，與各黨團充分溝通，凝聚共識。

黃偉哲表示，新民意將帶來新氣象，民進黨是台南市的執政黨，有責任也有義務，凝聚台南共識，成為新議會的主導力量，在黨團自主原則下，期許新任黨團，就新議會正副議長的改選，與各黨派協商，包括無黨籍議員與郭信良議長在內，務求圓滿和諧，讓府會共同謀求市民的福祉。

黃偉哲也以未來民進黨黨主席補選為例，他說，民主的程序還是要走，但是共識凝聚也是必要的，民進黨無論在中央或地方都沒有分裂的本錢，一定要更加團結承擔新民意新氣象。

會中也決議，即日起接受正副議長參選登記，至12月5日中午12點截止，如有2組以上登記人選，即可進入協調階段，若無法完成協調，則在12月7日進行正副議長人選表決。