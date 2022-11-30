近期爆紅的棒球美少女「LOLO樓」樓季涵，不僅外型甜美加上流暢的投球姿勢，讓她受到外界關注，近來中職味全龍球隊為龍迷們準備感謝祭，謝謝球迷一直以來的支持，其中「棒球教室」找來野球乾一杯主持人「阿強」和「LOLO樓樓」擔任特別來賓，只見她穿上運動短褲，挑戰飆破生涯最速99KM球速，讓網友眼睛為之一亮。

「LOLO樓樓」日前因球速飆破99公里受到關注，這次她來到棒球教室，接受職棒球員的指導、調整姿勢，雖然最後球速沒突破99公里，但球員拿莫仍大讚「樓樓是我看過女生裡面，丟球蠻有協調性的」，並很開心能看到她對棒球這麼有熱情，他有被感動到。

爆紅的棒球美少女LOLO來了！感謝祭挑戰飆破生涯最速99KM球速。(影／取自味全龍YouTube)

而穿上T恤、短褲的「LOLO樓樓」，搭上及膝襪，一雙大長腿相當吸睛，網友大讚「愛運動的女生真的很正」、「這正妹可以媲美日職稻村亞美了」、「腿超長的啊」。

本名樓季涵的「LOLO樓」，父親是台灣人，在大陸長大的她，畢業後在大陸首支女子棒球隊擔任投手，放假回到台灣的她，據傳跟著文化大學乙組棒球隊練習，而她也因為流暢的投球姿勢，在網路上人氣不斷攀升。