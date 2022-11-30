第一金今日舉行法說會，對於股利政策，第一金表示，財報上的表現未受到OCI影響，所以策略配發率還能維持在6成水準，不過還要考慮第一銀行是系統性重要銀行(DSIBs)，內部要精算之後才能夠確定。

第一金確認，所謂6成的配發率，是現金股利為主，並未算入股票股利；以第一金的法說資料顯示，前3季稅後淨利為164.28億元，幾乎追平去年同期165.21億元之獲利，此外每股稅後純益(EPS)1.24元。

此外根據第一金自結數來看，前10月稅後淨利也達177.84億元，EPS為1.34元，若配發率達到6成，小股東領股息相當可期。

至於明年的房貸業務，央行啟動升息，房貸戶的負擔增加，相對來說房貸需求到第3季動能慢慢往下走，預估明年房貸大約成長達3％到4％，微幅成長。

對於房市展望，政府還是有一些打炒房的措施，不過現在建材成本還是持續攀升、台灣還是缺工，營造成本還算蠻高的，房價要跌有限，議價空間卻變大。

此外，由於建材價格高，許多建商先建後售，投資客會減少，房市會以剛性需求為主，所以買方的議價空間就會變大。

展望2023年，第一金看待明年景氣仍定調穩定增長，尤其過去低迷的產業，可擺脫疫情陰霾，再創佳績，此外，產業景氣循環變化快速，第一金將動態調整各業務方向，以因應經濟循環加速與地緣政治型塑的可能風險。