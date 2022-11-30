味全龍陳冠偉（中）及爸爸陳威成（左）、陳媽媽。（味全龍提供）

味全龍陳冠偉擊敗統一獅楊孟沅、樂天桃猿許峻暘，拿下一生僅有1次機會的新人王，而他在致詞結束後爸媽驚喜現身，讓他忍不住淚崩，爸爸陳威成感謝兒子讓他圓夢，「謝謝阿偉，今天我是沾了他的光，從球員到教練，我從來沒站上頒獎典禮舞台，謝謝你也恭喜你。」

陳冠偉今年成為龍隊最穩定的本土牛棚，季中在原本終結者伍鐸不穩時扛起重責，最終也讓他獲得青睞，成為龍隊隊史第2位新人王。

在2019年中職選秀會被龍隊第21指名，雖然選秀順位排在後段班，但他仍憑藉自己的努力拿下獎項，而在他致詞結束後，原本跟他說沒空出席的爸媽驚喜現身，上前與寶貝兒子擁抱後也讓陳冠偉忍不住淚崩。

陳威成透露，頒獎典禮前陳冠偉還再次確認他們能否出席，但兩人用需要上課為由婉拒，沒想到成為頒獎典禮上最大驚喜，陳威成說：「我為他感到驕傲。他有他自己的想法，我本來希望他不要這麼快進職棒，等他準備好再進來，但他很堅持，我就說：『好啊！那霸就支持你。』」

陳冠偉的自律爸媽都看在眼裡，陳威成說：「他早上五點多就起來，六點多就到球場自主訓練，以前我都沒有辦法做到，但他做到了。」

看到爸媽現身，陳冠偉又驚又喜，「貞的很驚訝，嚇到！沒想到他們會來，就不小心哭出來了。」他表示，很希望爸媽能夠親自見證這重要的一刻，「拿到這個講不容易，所以希望他們來看。」

陳冠偉坦言，自己從未想過能夠得獎，「只是把教練交代自己的任務做好。雖然我選秀順位比較後面，但讓我更不想輸給其他人，想表現更好、追上他們。」這座獎項不僅是陳冠偉中職第一座個人獎，更是打球生涯以來頭一次，「當初堅持打職棒就是想看自己能力到哪裡，謝謝家人一直支持著我。」