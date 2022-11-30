【立綱氣象報報】強冷空氣開始南下 北部低溫探16度

受到東北季風影響，氣象局稍早針北北基等4縣市發布豪、大雨特報。而今夜至明晨將會是最冷的時候，北台灣低溫下探16度，到了明日，降雨仍以迎風面的基隆北海岸、雙北山區、宜蘭為主。氣象主播戴立綱預估，周休假期東北季風減弱，氣溫有望回升，雨勢也會和緩許多，不過好天氣時間不長，下周一還有更強的冷空氣抵台。

氣象局指出，今（30日）夜至明日清晨最為寒冷，低溫下探16度。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員陳伊秀指出，從今日到明天中午，台灣的天氣都會受東北風影響，最冷的時機會是今夜至明日清晨，中部以北、東北部及東部低溫在16到19度，其他地方約19、20度，白天北部及宜花氣溫回升有限，高溫約20到22度，其他地區高溫可達26到30度，白天感受較舒適，夜間、清晨略有寒意。

明日降雨部分則以迎風面為主，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有雨，基隆北海岸有局部大雨甚至是豪雨機率，中部以北及花東偶有局部陣雨，其他地區多雲到晴，有望見到陽光露面。

降雨部分則以迎風面為主，其中基隆北海岸有局部豪雨的機率。（圖／氣象局提供）

另外，由於東北風明顯增強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，迎風面的海域也有較大風浪，臨近地區的居民，或海上活動要特別注意。

氣象主播戴立綱指出，今明晚間氣溫最低下探16度，周休假期東北季風漸弱，低溫略微回升，約有21、22度，降雨也會變得比較少，不過下周一起（5日）還會有更強的冷空氣抵台，又會轉為偏涼的天氣。