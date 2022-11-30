主持人蘿拉（本名：李佳玲）擁有精緻臉蛋和傲人身材，她大學時當模特兒被發掘，後來和沈玉琳一同主持節目，近年開設個人Youtube頻道，斜槓身份很多，生活多采多姿。近日她上傳新片，化身撞球店最辣工讀生，火辣身材吸引不少人的注意力。

蘿拉昨（30日）上傳新片，標題是「化身撞球店最辣工讀生，竟然還被點台LA！」她到撞球館打工，穿了一件黑色低胸小馬甲，外罩牛仔背心，雪乳呼之欲出，非常性感。撞球店店長教蘿拉收球，用抹布將桌邊擦一遍，再將球收進盤子裡，蘿拉做事時不忘放送福利給觀眾，她彎腰擦桌子，胸前春光全被鏡頭記錄下來，讓網友看到鼻血直噴。

蘿拉擦桌子。（圖／蘿拉是我LA youtube）

蘿拉打撞球。（圖／蘿拉是我LA youtube）

第二步店長教她擦杆，提醒只需要擦到球杆一半，蘿拉直呼「這種我專業」，讓一票網友笑翻，在做事的途中，有客人直接點名詢問能不能邀請蘿拉一起打球，幾人打fourteen one撞球，選手必須指定目標球號和入袋袋口，球落入指定袋口即可獲得一分，取得比賽規定分數即為勝利。

由蘿拉負責開球，她開球零進洞，被虧姿勢100分，分數0分，可以看出她打撞球的技術沒有很熟練，不過勝在姿勢完美，最後蘿拉分享心得「好幾個小時做這些，其實也是滿辛苦，雖然我球技很差，但是我覺得那個店長還是滿厲害的」，許多網友留言「蘿拉真火辣」、「蘿拉太辣了害隊友沒打進說」、「這樣能專心打球嗎」。