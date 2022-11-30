中國大陸多地陸續解除嚴格封控，上海今（30）日也宣布，12月1日0時起，將解除該市24個高風險區的管控，另有10地全域實施常態化防控措施。上海市其他區域風險等級不變。

據上海市政府新聞辦公室所屬之「上海發布」，該市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布消息，自12月1日0時起，將以下24個高風險區解除管控：

浦東新區唐鎮玉盤北路281弄浦發華庭小區19號樓

黃浦區淮海街道嵩山路88號

黃浦區豫園街道河南南路159號

靜安區大寧路街道萬榮路977號

普陀區石泉路街道靜寧路155弄9號

普陀區宜川路街道中潭路100弄138號

虹口區曲陽路街道大連西路296號1-3樓

楊浦區長海路街道佳木斯路遠東一村3號

楊浦區長白新村街道延吉東路82弄21號樓

楊浦區平涼路街道懷德路201弄14號

楊浦區大橋街道長陽路1400弄37號樓

閔行區吳涇鎮星火村6組50-53號

寶山區顧村鎮顧太路98號1號樓

寶山區顧村鎮電台路398弄51號

寶山區張廟街道泗塘五村19號

寶山區吳淞街道同濟路99號

寶山區高境鎮殷高西路711號全季酒店

寶山區高境鎮國權北路828弄158號

松江區車墩鎮香涇路999號生活區13號樓

金山區亭林鎮南亭公路6788-4號（含輔樓）

金山區亭林鎮東新村3組8051號至8052號

青浦區華新鎮陸象村251弄

青浦區華新鎮華益村240號

青浦區徐涇鎮蟠龍路388號虹橋睿景酒店

此外，浦東新區唐鎮、黃浦區淮海街道、靜安區大寧路街道、虹口區曲陽路街道、楊浦區長海路街道、楊浦區平涼路街道、楊浦區大橋街道、寶山區吳淞街道、寶山區高境鎮、松江區車墩鎮全域實施常態化防控措施。

上海市其他區域風險等級不變。