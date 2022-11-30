台中太平區淨水器工廠大火 濃煙直竄天際 火勢尚未熄滅 21:212022/11/30 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中太平區淨水器工廠大火，濃煙直竄天際，火勢尚未熄滅。(翻攝記者爆料網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市太平區成功路一間淨水器工廠今日晚間6時許傳出火警，現場火勢猛烈，大量濃煙冒出，台中市消防局指出，現場為1層樓鐵皮加蓋建築，出動太平、中山、車籠埔、仁化等分隊共10車20人，目前並無傳出人員傷亡及受困，火勢尚未熄滅。 板橋床墊工廠全面燃燒 大量火舌濃煙猛竄 警消搶救中 三重婦「猛刺多刀」砍死家暴夫 態度平靜赴殯儀館相驗 致命傷部位曝光！ 他拍下激戰片 逼學妹再做17次 司令台硬上喊：多P可扣3次 #台中 #淨水器 #工廠 #大火 #太平區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中電廠挖煤機起火 輸送帶、轉運塔遭燒毀無人傷 10:212022/11/29 社會 台中花毯節山城無停車規畫 東勢警、民力進行交通疏導 16:472022/11/30 寶島 警追捕通緝犯 正義哥神來一腳助達陣 10:252022/11/30 社會 台中港東北季風增強緊急封港 台中港務分公司：暫停船舶進港領港作業 11:172022/11/30 生活 台中港開港46周年慶 展現國際大港新風貌 17:212022/11/30 生活 台中4大節慶接力 花毯節周六登場 04:102022/11/30 地方新聞 國旅回溫 觀光工廠園區化成趨勢 17:092022/11/30 財經 疫情趨緩台中市年底前辦4大活動 花毯節周六新社登場 14:162022/11/29 生活 家裡飄恐怖腐屍臭 惡鄰搞鬼丟5隻死老鼠依恐嚇罪判刑 18:282022/11/30 社會 台中花毯搶先曝光 精靈們整點探頭打招呼 16:072022/11/30 寶島 板橋床墊工廠全面燃燒 大量火舌濃煙猛竄 警消搶救中 15:222022/11/30 社會 尋找台中耶誕城 百貨賣場接力點亮城市光廊 12:212022/11/30 生活 瑪利亞「快樂襪」禮盒首賣 籌募500萬開店基金愛的循環 13:282022/11/30 生活 2024藍營救世主誕生？羅智強驚呼「他們」有夠狂 1.5萬人嗨翻 12:262022/11/30 政治 好熱鬧！山谷燈光節點亮聖誕樹 耶穌堂大鐘響徹大梨山 16:332022/11/30 寶島 周興哲台中陪跨年 天王星興奮上場 04:102022/11/29 娛樂新聞 廣告女王莊淑芬「撞球理論」於東海大學談30年品牌傳播 18:542022/11/30 寶島 外資淨多單 重返萬口 04:102022/11/30 證券．權證 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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