台中市太平區成功路一間淨水器工廠今日晚間6時許傳出火警，現場火勢猛烈，大量濃煙冒出，台中市消防局指出，現場為1層樓鐵皮加蓋建築，出動太平、中山、車籠埔、仁化等分隊共10車20人，目前並無傳出人員傷亡及受困，火勢尚未熄滅。