阿富汗北部沙曼岡省省會艾巴克市醫院醫生表示，當地一間伊斯蘭學校今天發生爆炸，造成至少16人喪生、24人受傷。

法新社報導，自從塔利班（Taliban）於去年8月重掌阿富汗政權以來，已經發生數十起鎖定平民的爆炸和攻擊事件，極端組織伊斯蘭國（IS）的當地分支宣稱犯下其中大部分案件。

沙曼岡省（Samangan）省會艾巴克市（Aybak）一名醫生表示，受害者大部分是年輕人。艾巴克市位於阿富汗首都喀布爾北方約200公里。

要求不具名的醫生表示：「他們全都是兒童和一般民眾。」

沙曼岡省官員證實發生爆炸事件，但是暫時無法提供傷亡人數。

路透社報導，爆炸發生時正值祈禱時間，沙曼岡省官員表示，「爆炸發生於下午約12時45分，地點為市中心的伊斯蘭學校Jahdia Madrassa，許多男孩就讀這所學校」。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1111130